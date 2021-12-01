«Итальянский цирк «Togni» в Саратове даст специальное представление к Международному дню инвалидов

.

В Саратовском цирке 3 декабря в 13:00 состоится социальная благотворительная акция Росгосцирка «Доктор цирк», приуроченная к Международному дню инвалидов.

Артисты программы «Итальянский цирк «Togni» дадут часовое представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Представление будет проводится с соблюдением условий для комфортного восприятия зрителем (приглушённые свет и звук).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.