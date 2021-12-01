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Звезды1 декабря 2021 8:02

«Итальянский цирк «Togni» в Саратове даст специальное представление к Международному дню инвалидов

Источник:kp.ru
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В Саратовском цирке 3 декабря в 13:00 состоится социальная благотворительная акция Росгосцирка «Доктор цирк», приуроченная к Международному дню инвалидов.

Артисты программы «Итальянский цирк «Togni» дадут часовое представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Представление будет проводится с соблюдением условий для комфортного восприятия зрителем (приглушённые свет и звук).

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