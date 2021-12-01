В Саратове отреставрируют историческое здание по соседству с ТЮЗом

Доходный дом Тихомировой. Фото Яндекс.Карты

В Саратове собственники отреставрируют историческое здание по соседству с ТЮЗом. Речь идет о памятнике культуры местного значения «Доходный дом Тихомировой Л.И.», который был построен в начале ХХ века. Он расположен по адресу Вольская, 85.

С 2019 года здание было в плохом состоянии, а сейчас собственник решил его отремонтировать. В прошлом году была разработана проектная на начало работ. ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» получило разрешение на проведение работ.

Ремонт планируется завершить в феврале 2022 года. В здании отремонтируют перекрытия, кровлю и фасад.

Ранее Роман Бусаргин напомнил, что собственники исторических зданий обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии. За их разрушение, как это произошло со зданием гостиницы «Россия» предусмотрена ответственность.

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