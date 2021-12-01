Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 декабря 2021 8:42

От коронавируса за сутки умерли 25 саратовцев

Среди них 14 женщин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 25 человек. Сегодня, 1 декабря, данные обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались четырнадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 42 до 88 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умерли 4 635 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.