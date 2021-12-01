От коронавируса за сутки умерли 25 саратовцев

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 25 человек. Сегодня, 1 декабря, данные обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались четырнадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 42 до 88 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 умерли 4 635 саратовцев.
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