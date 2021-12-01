Учитель года из Саратовской области назвал дистанционку возможной только в исключительных случаях

Денис Орлюк

В Саратовской области из-за распространения коронавируса на дистанционный формат обучения перевели 1 700 учащихся и 33 педагога. А в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппа учиться дома вынуждены 2 348 школьников. Об этом проинформировали "КП-Саратов" в региональном министерстве образования.

О плюсах и минусах дистанционных занятий рассказал победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» Денис Орлюк. Он преподаёт информатику в средней школе № 3 в Балашове.

- По моему мнению, само по себе дистанционное образование как образование, которое должно применяться в исключительных случаях, – несомненное благо. Например, когда ребенок пропустил занятие или ему необходимо что-то наверстать. К таким исключительным случаям относится и сложная эпидемиологическая обстановка, как сейчас. Но любой формат дистанционного обучения с его особенностями организации никогда не сможет заменить саму работу учителя. Поэтому я считаю, что дистанционное образование не должно сменять традиционный формат, – рассказал педагог.

Денис Орлюк отметил, что благодаря развитию цифровых технологий дистант становится эффективнее и интереснее.

- Те новые формы цифровой образовательной среды, новые виды контента, которые сейчас внедряются, помогают мотивировать учеников и делать заочные занятия качественнее и продуктивнее, - сказал Орлюк.

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