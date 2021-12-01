Олег Костин

Сегодня, 1 декабря, глава саратовского минздрава Олег Костин назвал вредные для похудения продукты. Их список он опубликовал в Инстаграм, чем изрядно удивил саратовцев.

На представленном плакате в формате ожидание/реальность отражается предполагаемая и реальная польза от популярных, считающихся диетическими продуктов. Так саратовцы узнали, что мюсли и йогурты вовсе не помогают похудеть, потому что содержат много жиров и сахара, а оливковое масло полезно только при комнатной температуре: при жарке в нем образуются канцерогены.

Разбились надежды горожан на тростниковый сахар и хлебцы, которые традиционно считают менее вредными, чем обычный подсластитель и булки. Саратовцам напомнили о большом количестве сахара и химии в горьком шоколаде и мюсли-батончиках, которые позволяют себе многие худеющие в качестве приятной слабости. Критики удостоились и покупные соки: в них много сахара, вызывающего набор веса и провоцирующего развитие диабета.

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