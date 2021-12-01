В Ленинском районе с утра сбили женщину

Авария на Лунной

Вчера, 30 ноября, в Ленинском районе Саратова с утра сбили женщину. Региональная Госавтоинспекция просит саратовцев быть осторожнее на дорогах.

Авария случилась в 8:05 напротив дома № 24 по улице Лунная. 38-летняя женщина на автомобиле Hyundai Getz сбила 59-летнюю саратовчанку. Женщина получила травмы и попала в больницу. Стоит отметить, что зимой, в условиях плохой видимости горожане часто попадают под колеса. Например, вчера вечером в Балашовском районе пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего подростка.

За 10 месяцев 2021 года на территории Саратовской области произошло 110 аварий с участием детей-пешеходов. 114 несовершеннолетних получили травмы, а двое детей погибли. Автоинспекторы напоминают, что в темное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами. В Саратовской области в период с 1 по 7 декабря проходит профилактическое мероприятие «Будь ярким на дороге!», призванное напомнить об их важности.

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