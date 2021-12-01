Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 583 человека

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На утро 1 декабря в Саратовской области зафиксировано 583 новых случая коронавируса.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 318, в Энгельсском районе — 61, в Балаковском — 35, в Балашовском — 25, в Вольском — 13, в Петровском — 12, в Саратовском — 10. Снова много людей заразились в возрасте старше 60 лет, таких за сутки 189, кроме того, 35 детей в возрасте до 14 лет.

В коронавирусных госпиталях сегодня остаются на лечении 2 441 человек, на амбулаторном дома — 10 192.

У большинства новых пациентов признаки ОРВИ — 475, еще у 105 – пневмония.

С начала пандемии таким образом общее количество заболевших COVID-19 достигло в Саратовской области 120 896 человек. Выздоровели за это время 103 835 человек, за последние сутки — 567.

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