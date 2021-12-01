В Саратове в утренний час-пик стоят трамваи маршрутов № 3 и № 9

Трамваи в Саратове встали из-за поломок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратов утренний час пик не ходят трамваи сразу двух популярных маршрутов. Прервано движение трамваев маршрута № 3 у остановки «1-я Дачная» в сторону 6-й Дачной. Также не ходят вагоны в стороны центра.

Последний трамвай ушел в мирный переулок в 7.50, теперь движеие возобновоиться после устранения поломки – причины аварии. Об этом сообщили в группе Трамваи и троллейбусы Саратова» в ВК.

Также в 7.55 было первано движение трамваев по маршруту № 9. Поломка у остановки «7-й Артельный проезд» в сторону 1-го Просяного проезда.

Горожане обсуждая остановку трамваев связывают это с первым днем зимы и первым серьезным снегопадом.

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