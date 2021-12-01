В Балакове мать оштрафовали за утонувшего ребенка на 700 тысяч рублей

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В суде Балакова Саратовской области вынесен приговор 32-летней женщина за гибель ее 4-летнего сына.

Мать признали виновной в смерти ее ребенка по смерти по неосторожности, - сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи балаковского СУ СКР собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес женщине обвинительный приговор.

Напомним, как установило следствие, днем 18 июля 2021 года семейная пара с двумя детьми отдыхала на городском пляже в 1-м Микрорайоне города Балаково.

Мать вместе с 4-летним сыном решила поплавать на надувном матрасе и отплыла далеко от берега, за территорию, обозначенную буйками. Когда женщина решила искупаться и спустилась с матраца, ребенок соскользнул в воду и утонул - мать не смогла его спасти.

Несмотря на раскаянье, женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы со штрафом в 700 000 рублей.

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