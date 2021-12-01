Вечером в Балашовском районе пенсионер на ВАЗе сбил ребенка

ДТП в Балашове Фото: ГИБДД по Саратовской области

На улице Ленина в Балашове Саратовской области вечером 30 ноября сбили ребенка.

ДТП произошел 20.05 у дома №54 по улице Ленина. Водитель LADA Kalina, 73-летний пенсионер сбил пешехода – 16-летнего подростка.

Прибывшие медики госпитализировали мальчика с различными травмами.

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