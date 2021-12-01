В Саратовской области зарегистрированы почти 46 тысяч членов партии «Единая Россия»

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Николай Панков напомнил, что сегодня исполняется 20 лет со дня создания партии «Единая Россия». В честь этого пройдут не митинги, а приемы граждан.

- Сегодня «Единая Россия» отмечает 20 лет со дня основания. Все эти годы главным принципом в работе было сохранение стабильности в государстве и повышение качества жизни людей. На нашей партии лежит большая ответственность. В том числе и принятие важных для развития страны законопроектов. Поэтому все решения «Единая Россия» принимает на основании мнения жителей.

За эти годы в каждом районе нашей области созданы местные отделения, открыты общественные приемные партии. Это позволяет нам постоянно быть на связи с жителями. Сегодня «Единая Россия» в нашей области насчитывает 45 908 членов партии и 27 834 сторонника.

Отмечу, сегодня мы не празднуем юбилей митингами, а продолжаем помогать людям. С 1 по 10 декабря депутаты всех уровней проводят приемы граждан, чтобы решить существующие проблемы.

4 декабря , в Москве пройдёт съезд партии. Мы вместе с делегатами обсудим выполнение нашей Народной программы. Там были учтены и предложения жителей области. Которые мы уже сейчас вместе реализуем.

Продолжает работу и наш волонтёрский центр. Радует, что среди тех, кто оказывает помощь жителям, много молодежи. Реальными делами продолжим доказывать свою полезность людям, - написал Николай Панков в своем телеграм-канале Пара слов".

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