Зима принесла в Саратов снег с дождем и туман

Сегодня, 1 декабря, в Саратове будет снег с дождем и туман, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от в районе -1 градуса, по ощущениям на несколько градусов ниже. Небо затянуто плотными облаками, идет снег с дождем. Весь день улицы застилает туман. Дует слабый северный ветер, который к концу дня достигнет 12м/с и сменит направление на западный.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Днем возможны сильные осадки. В некоторых районах будет туман с видимостью менее 500 метров, а также гололед. Утром и днём местами вероятно налипание мокрого снега. Ветер дует западный, его скорость составляет 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура колеблется от +2 до +7 градусов, в некоторых районах в Правобережье до -3 градусов.

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