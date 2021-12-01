В квартире на Тверской нашли тело избитого саратовца

.

В квартире дома на улице Тверская в Ленинском районе Саратова вечером 30 ноября обнауржили труп избитого мужчины.

То 38-летнего погибшего обнаружили родственнники. Они и вызвали полицию.

Как рассказали в региональном СУ СКР, следователь СК совместно с судебно-медицинским экспертом зафиксировал в протоколе осмотра, что на лице, теле и руках мужчины выявлены множественные кровоподтеки. По оценке эксперта, его смерть наступила около трех суток назад. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти

Сейчас идет поиск тех, кто избил мужчину, начата доследственная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.