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Происшествия30 ноября 2021 13:31

Валерий Радаев и Олег Костин выразили соболезнования родственникам погибшего водителя «скорой»

Глава минздрава навестил пострадавших фельдшеров в больнице
Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 30 ноября, в начале очередного координационного совета Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в страшной аварии водителя «скорой». Главе минздрава Саратовской области Олегу Костину поручено оказать всю необходимую поддержку его семье и другим пострадавшим фельдшерам.

Напомним, трагедия произошла в 23.40 на Московском шоссе. Не соблюдавший дистанцию водитель KIA Cerato врезался сзади в «Луидор» скорой помощи. От удара автомобиль выбросило на встречную, где он столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которой был 49-летний мужчина.

В аварии погиб 57-летний водитель скорой помощи. Два фельдшера, мужчина и женщина, попали в больницу. Также пострадал водитель Volkswagen Polo.

Ранее ситуации посочувствовал глава регионального минздрава Олег Костин. Он также посетил пострадавших в аварии фельдшеров в больнице.