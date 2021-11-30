Саратовскую область накроет сильный дождь и туман – на дорогах будет гололед

Туман и непогода в Саратове
Рано утром и днем 1 декабря Саратовскую область накроет сильный туман – на дорогах будет гололед, об этом сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.
В отдельных районах, в том числе и в Саратове ожидаются сильные осадки: выпадет более 15 мм дождя. Местами будет туман с видимостью менее 500 метров, дороги скует гололед.
Напомним, также в регионе будет сильный ветер с мокрым снегом.
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