Саратовскую область накроет сильный дождь и туман – на дорогах будет гололед

Туман и непогода в Саратове

Рано утром и днем 1 декабря Саратовскую область накроет сильный туман – на дорогах будет гололед, об этом сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

В отдельных районах, в том числе и в Саратове ожидаются сильные осадки: выпадет более 15 мм дождя. Местами будет туман с видимостью менее 500 метров, дороги скует гололед.

Напомним, также в регионе будет сильный ветер с мокрым снегом.

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