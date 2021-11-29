На улицы Саратовской области высыпали 582 тонны соляной смеси

В Саратове пасмурно
В Саратовской области сегодня пасмурно. Коммунальщики высыпали на улицы уже 582 тонны соляной смеси, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
29 ноября в 23 районах области образовался густой туман: в Энгельсском, Ртищевском, Татищевском и других. Еще в девяти районах идет дождь. За окном от -1 до +4 градусов. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.
На очистку улиц уже отправились 48 единиц спецтехники. В Советском районе задействованы 25 машин, в Перелюбском – семь, а в Воскресенском шесть. На обработку дорог уже потрачено 582 тонны песчано-соляной смеси.
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