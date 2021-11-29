В Саратовской области коронавирусом заболели 615 человек за сутки

. Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 29 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 615 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 119 723 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 102 728 человек, за сутки — 421.

В Саратове заразились еще 298 человек, в Энгельсском районе — 81, в Балаковском подтверждено 47 пациентов за сутки, в Балашовском — 31, в Вольском прибавилось 25 случаев, в Красноармейском и Петровском есть по 13 новых зараженных, в Пугачевском — 12, в Саратовском районе прибавилось 10 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 18;

- 7-14 лет – 24;

- 15-19 лет – 18;

- 20-29 лет – 51;

- 30-39 лет – 96;

- 40-49 лет – 95;

- 50-59 лет – 109;

- старше 60 – 204.

С пневмонией поступили 106 человек, с признаками ОРВИ — 509.

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