Панков призвал срочно поднять зарплату всем врачам в Саратовской области

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Депутат Николай Панков считает. что необходимо срочно повысить зарплаты медикам в Саратовской области. Повышение должно коснуться всех - от главврачей и руководителей поликлиник, до рядовых врачей. Об этом он написал в своем телеграм-канале "пара слов".

-Качество медицинского обслуживания людей зависит от того, какие специалисты работают в больницах и поликлиниках. Замечу, их у нас много.

Непросто привлечь и удержать квалифицированные кадры, особенно в районах. Для этого нужно обеспечить не только достойные условия труда, но и хорошую заработную плату. Необходимость ее повышения не раз обсуждали с коллективами медучреждений.

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Сегодня хочу сказать о перспективах решения этого вопроса.

Думаю, не все время говорить о самосознании и об ответственности наших медиков. Необходимо увеличивать заработную плату за их труд. Этим срочно должны заняться депутаты фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в областной Думе. Подняв зарплату главным врачам в районных больницах и областных учреждениях здравоохранения. Увеличится и фонд оплаты всех сотрудников и рядовых врачей. Поскольку существует предельное соотношение их средних зарплат и зарплат руководителей.

Зарплата главных врачей районных больниц сегодня - от 50,07 до 73,4 тыс. руб. Планируется, что она составит от 84,5 до 120,8 тыс. руб. Руководители поликлиник будут получать от 102,9 до 152,2 тыс. руб. (сегодня – от 62,9 до 94,3). Существенно возрастет и зарплата руководителей специализированных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь. Она составит от 135 до 222,2 тыс. руб. (сегодня – от 94,5 до 145,5 тыс. руб.). Соответственно и начисления и спрос должен исходить и от численности жителей , и от качества медицинских услуг.

Решение долгожданное и ключевое для многих районных медучреждений. Врачам сейчас особенно трудно. Уже два года они работают с нечеловеческим напряжением и без выходных. Спасают здоровье и жизни тысяч людей, за что им низкий поклон. Этот тяжелый труд должен быть оценен достойно, - написал Панков.

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