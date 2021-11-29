Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 5:13

Жители Саратовской области утонули в сильном тумане

Видимость местами менее 50 метров
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Туман в Саратове

Туман в Саратове

Сегодня, 29 ноября, Региональная Госавтоинспекция напоминает жителям Саратова о сильном тумане.

В городе ухудшилась видимость на дорогах. Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения, по возможности, не выезжать за пределы населенных пунктов, не превышать скорость, избегать резких обгонов и выезда на встречную полосу, а также соблюдать дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Саратовцев просят не терять бдительность на дорогах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.