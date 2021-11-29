Жители Саратовской области утонули в сильном тумане

Туман в Саратове

Сегодня, 29 ноября, Региональная Госавтоинспекция напоминает жителям Саратова о сильном тумане.

В городе ухудшилась видимость на дорогах. Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения, по возможности, не выезжать за пределы населенных пунктов, не превышать скорость, избегать резких обгонов и выезда на встречную полосу, а также соблюдать дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Саратовцев просят не терять бдительность на дорогах.

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