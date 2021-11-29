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Общество29 ноября 2021 4:34

Жители Заводского продолжат сидеть без воды

Отключение в районе сквера Марины Расковой
Наталия Калинина
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Сегодня, 29 ноября, в Заводском районе Саратова продлили отключение воды, которое началось вчера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В связи с производственной необходимостью работы по адресу Крымская, 16/24 продлили до 14:00, пишут коммунальщики. Ранее их обещали завершить к 7:00.

Без воды остались саратовцы, проживающие по адресам: улица Марины Расковой, Крымская, 16/24, 28, 32, 32а, 34, 34а, Ново-Астраханское шоссе, 60, 62.

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