Тело жителя Балашова три недели лежало в квартире

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове в одной из квартир дома по улице 30 лет Победы нашли полуразложившийся труп.

Тревогу забили соседи умершего 53-летнего мужчины. Как рассказали в региональном следственном комитете, жители дома обратились в полицию, сообщив, что сосед длительное время отсутствует. Полицейские получили доступ в квартиру мужчины и обнаружили его останки в помещении жилой комнаты.

Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину его смерти. По предварительным данным Следственного комитета, его смерть наступила около трех недель назад.

СК проводится доследственная проверка.

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