Задержан подозреваемый в жестоком убийстве в селе Александровка

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 28 ноября в частном доме в селе Александровка Советского района найдено тело убитого 36-летнего мужчины.

Как установил следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом, у погибшего в обнаружен перелом костей носа и теменной кости.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в преступлении. 31-летнего задержанного доставили к следователю, как рассказали в региональном СУ СКР, мужчина уже получил статус подозреваемого, решается вопрос о заключении его под стражу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают мотивы и все подробности случившегося.

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