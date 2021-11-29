Задержан подозреваемый в жестоком убийстве в селе Александровка

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром 28 ноября в частном доме в селе Александровка Советского района найдено тело убитого 36-летнего мужчины.
Как установил следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом, у погибшего в обнаружен перелом костей носа и теменной кости.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в преступлении. 31-летнего задержанного доставили к следователю, как рассказали в региональном СУ СКР, мужчина уже получил статус подозреваемого, решается вопрос о заключении его под стражу.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают мотивы и все подробности случившегося.
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