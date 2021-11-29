В Саратовской области ожидается дождливый понедельник

Синоптики обещают Саратовской области пасмурный понедельник 29 ноября, с небольшими прояснениями. Мокрый снег и дождь, прошедший ночью, днём может местами повториться.

Утром по-прежнему туман с видимостью 500 м и менее, на дорогах утром ожидается гололед.

Ветер южный будет дуть днем со скоростью 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура днём +2...+7°, в Саратове +1...+4°.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.