Подходы к школе №23 в Саратове залиты льдом из коммуникаций ООО «КВС»

В Саратове жителям улицы Огородная и 5-го Нагорного проезда совсем не до зимних забав, несмотря на снег и лед, который у них уже есть. Пока в Саратове еще только ждут снега, здесь снежная и ледяная каша давно устилает дорогу и тротуары.

Все из-за течей на коммуникациях ООО «КВС». По словам жителей, заявку на ремонт они давно направили, но детей к школе № 23 по-прежнему приходиться водить через ледяные колеи. Ситуация не меняется уже неделю.

- По улице Огородная от дома 77 уже на протяжении недели течет вода. Залита вся дорога и тротуары по 5-му Нагорному проезду до самого Новоостраханского шоссе. К школе № 23 не подойти, везде грязь от воды и наледь, а мы ведь вынуждены по этому маршруту водить детей в школу и ходить на работу! – негодуют жители в инстаграм-канале «ПролетаркаСаратов».

- Из зимы в зиму ничего не меняется. Осадков и морозов толком еще нет, а дороги и тротуары в наледи, - жильцы требуют от КВС ответственного подхода, а от властей Саратова - исполнения договора концессии.

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