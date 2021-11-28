Саратовцев предупредили о сильном тумане ночью и утром 29 ноября

Саратов накрыло туманом

В Саратовской области вечером 28 ноября и всю ночь 29 ноября ожидается сильный туман.

Видимость на дорогах не более 50 метров. Об этом предупредили в саратовском областном Гидрометцентре.

Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными.

Напомним, 28 ноября из-за тумана и гололеда случилось несколько ДТП, в том числе, с погибшими и пострадавшими.

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