Саратовцев предупредили о сильном тумане ночью и утром 29 ноября

Саратов накрыло туманом
В Саратовской области вечером 28 ноября и всю ночь 29 ноября ожидается сильный туман.
Видимость на дорогах не более 50 метров. Об этом предупредили в саратовском областном Гидрометцентре.
Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными.
Напомним, 28 ноября из-за тумана и гололеда случилось несколько ДТП, в том числе, с погибшими и пострадавшими.
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