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Общество28 ноября 2021 15:46

Саратовцев предупредили о сильном тумане ночью и утром 29 ноября

Источник:kp.ru
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Саратов накрыло туманом

Саратов накрыло туманом

В Саратовской области вечером 28 ноября и всю ночь 29 ноября ожидается сильный туман.

Видимость на дорогах не более 50 метров. Об этом предупредили в саратовском областном Гидрометцентре.

Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными.

Напомним, 28 ноября из-за тумана и гололеда случилось несколько ДТП, в том числе, с погибшими и пострадавшими.

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