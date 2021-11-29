Дачный вор в Саратове едва не наложил в штаны от сигнализации на участке

Воришку ждала неожиданность на обычном дачном участке

Неудачная попытка кражи попала в объективы камеры наблюдения в одном из садовых кооперативов в Саратове.

В распоряжении «КП-Саратов» оказались кадры камеры наблюдения, которую заботливый дачник установил на своем участке в СНТ «Мичуринец-1» в Ленинском районе.

Происшествие случилось около полудня 28 ноября.

Неизвестный пока мужчина проник через забор на участок, пока там не было хозяев. Поживиться дачный вор ничем не успел. Как только он приблизился к гаражу, датчики, которые засекли его передвижения по участку, включили сирену.

«Ревун» оказал эффективное воздействие на вора, который поспешил сбежать тем же путем, как проник на участок.

Следует отметить, что это СНТ охраняется сторожем, за услуги которого дачники исправно платят.

В ГУ МВД уже напоминали саратовцам, что следует вывезти все ценные вещи с дач, поскольку в зимний период на оставшиеся без присмотра участки могут наведаться воры. Как один из вариантов борьбы с ними – установка сигнализации и иных систем защиты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.