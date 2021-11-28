В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки 23 человека

В Саратовской области за минувшие сутки умерли от коронавируса 23 человека.

Данные на утро 28 ноября сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области.

- Скончались тринадцать женщин и десять мужчин в возрасте от 40 до 83 лет, - уточнили в минздраве.

Таким образом с начала пандемии в Саратовской области непосредственно от коронавируса умерли 4565 человек.

Напомним, по данным на утро 28 ноября в регионе зафиксировано еще 618 новых случаев COVID-19.

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