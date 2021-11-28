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Общество28 ноября 2021 7:48

Валерий Радаев поздравил жительниц Саратовской области с Днем матери

Губернатор поблагодарил мам области за самоотверженность и великий труд
Источник:kp.ru
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Валерий Радаев поздравил жительниц области с Днем матери

Валерий Радаев поздравил жительниц области с Днем матери

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жительниц Саратовской области! с Днём матери.

- Этот день наполнен словами глубокой признательности и благодарности мамам. С огромной любовью вы растите детей, во всем помогаете родным и близким, заботитесь о семейном очаге. Своими достижениями в профессиональной деятельности и активным участием в общественной жизни вносите вклад в развитие региона, - говорится в поздравлении, размещенном в инстаграме главы региона.

Радаев заверил, что сегодня защита материнства - в числе безоговорочных приоритетов в стране, и поблагодарил мам области за доброту, самоотверженность, за великий материнский труд.

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