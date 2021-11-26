Воду в батареях Ленинского района покрасят в зеленый цвет

В тепловые сети Ленинского района для выявления несанкционированных подключений и нарушений целостности водопроводов добавят краситель «Уранин-А»

29 ноября энергетики введут в тепловые сети краситель также известный под названием флуоресцеин, который покрасит воду в батареях в желто-зеленый цвет.

- Это вещество безвредно для здоровья людей и животных, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и тепловое оборудование. Реагент соответствует санитарным нормам и правилам, его применение одобрено региональным управлением Роспотребнадзора, - заявили в «Т Плюс».

При обнаружении на улицах или при появлении в кранах зеленой воды, жители могут позвонить на горячую линию «Т Плюс» по телефону: 8-(8452) 32-00-22.

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