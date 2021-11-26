Родина начинается во Владыкино

Александр Шаронов уже 18 лет возглавляет владыкинское хозяйство

Глубинка, где прошлое тесно переплелось с настоящим и плоды хозяйственной деятельности не противоречат задаче сохранить для потомков впечатляющую своим великолепием природу вместе с памятниками старины – такой предстает округа села Владыкино.

В этой части Ртищевского района, у слияния рек Изнаир и Хопер, при виде местных достопримечательностей словно припадаешь к роднику, который дарует неиссякаемую энергию человеку-созидателю.

Для Александра Шаронова, кто уже почти два десятка лет возглавляет сельхозпредприятие ООО «Родина» в названном селе, словосочетание «источник сил» подразумевает собой не что-то поэтически абстрактное. Этот руководитель соединен с Владыкино и его жителями путеводной нитью, окрепшей за годы совместной работы. А что может радовать и вдохновлять в большей мере, чем картина согласия и процветания в хозяйстве, ставшем детищем, главным смыслом всей жизни?

Обманчивая неспешность на селе

- Тот, кто добросовестно относится к делу, хорошо справляется с обязанностями, заслуживает достойного вознаграждения, - подчеркивает Александр Шаронов. – Производственная дисциплина несостоятельна без дисциплины финансовой: люди держатся лишь за такую работу, которая приносит стабильный доход. Своевременно и в полном объеме выплаченный заработок говорит об отношении к своим кадрам. Притом в хозяйстве немало ветеранов аграрной отрасли. У меня трепетное к ним внимание.

Коллектив в ООО «Родина» достаточно большой – 35 человек. Все тут коренные, здешние. Масштаб сельхозпроизводства во Владыкино значительный – возделывается без малого 5 тысяч гектаров пахотной земли. При таком размахе деятельности на повестке дня всегда масса вопросов, требующих скорого решения. Не козыряя своей ролью, директор называет себя отдельным винтиком в механизме хозяйства. А все же никуда не деть фактор личности, кто определяет всю систему на производстве и проповедует установления, которых следует придерживаться каждому работающему под началом конкретного руководителя. Свой день рождения в августе – для земледельцев самой горячей порой, Шаронов числит как обычные будни, когда он должен быть рядом с механизаторами на полевой вахте. Августовская зябь считается лучшей: чистые пары, от их состояния в целом зависит урожай зерновых в следующем году. При подготовке зяби и дальнейшем севе счет идет буквально на часы. Соблюдение агротехнических сроков – альфа и омега на любом сельхозпредприятии. Это обстоятельство, несомненно, влияет на общий ритм сельской жизни, которая лишь со стороны может казаться неспешной, размеренной.

- В период страды праздники как государственные, так и личные, для нас полностью исключаются, - напоминает директор. – Относясь к этому правилу с полным пониманием, люди ведут трезвый образ жизни. Мне по-прежнему нипочем высокие нагрузки. В порядке вещей подняться в четыре утра, чтобы заранее приехать на встречу в Минсельхоз, посетить налоговую инспекцию в Саратове и так далее. Выручает закалка мастера по борьбе дзюдо: в оборудованном при конторе хозяйства спортзале, где тренируется сельская молодежь, поддерживаю форму, выполняя упражнения с «железом». Привычный распорядок во многом обусловлен чувством крепкого тыла. Я спокоен за своих двух сыновей. Когда же отсутствую в хозяйстве, то целиком полагаюсь на своего заместителя Зинаиду Петровну Смирнову, старейшего работника, дав коллективу наказ: «Все, что говорит она, считайте моими распоряжениями».

В отсутствие директора за всем производством следит «почетная старейшина» Зинаида Смирнова

Семь раз отмерь, один раз отрежь

- В городе не мой уклад, - продолжает Александр Владимирович. - В дождь и грязь привык ходить в сапогах, а в мороз лучше нет по мне амуниции, чем полушубок и валенки. Сам я выходец из Екатериновского района, где живу поныне. Езжу на работу во Владыкино, преодолевая в один конец почти сто километров. Но во время весенне-полевой и уборочной кампании по несколько дней подряд провожу на предприятии, ночуя в конторе. Так-то на базе есть определенный комфорт: даже установлен экзотический для средней России тандыр, сельчане по достоинству оценили выпекаемые в нем лепешки, которые, возможно, будем реализовывать через магазины.

Одного аграрного образования привыкшему к кипучей деятельности Александру Шаронову показалось мало. Поступив в экономический вуз, он обогатился знаниями в сфере управления, организации производства. Такие компетенции были обязательны в советскую эпоху для кандидата на руководящую должность в системе АПК. Накопленный в этом смысле опыт определил весь нынешний стиль Шаронова во главе предприятия.

- Идея приобретать технику в лизинг или кредит мне всегда была не по душе, - уточнил директор ООО «Родина». – По такой схеме брали мы автомобиль «Нива-Шевроле» и на момент окончания срока действия лизингового договора выплатили 700 тысяч рублей вместо изначально выставленных за товар 468-и тысяч. Вывод - лучше обходиться собственными средствами даже при крупных покупках, чтобы потом не переплачивать. Вообще, надо представлять себе последствия любой сделки. Поступает много предложений, и разобраться в них помогает экспериментальный путь. Три года назад японская фирма продвигала препарат, с которым показатели урожая идут вверх якобы на 20-30 процентов. Не увидев обещанного прироста у себя на опытных полях, мы отказались от ее услуг. Далее хозяйство стало площадкой по обмену опытом в формате Дня поля. Сюда на мероприятие съезжаются коллеги не только из близлежащих сел, соседних районов. Его посещают аграрии с Левобережья, в том числе из Краснокутской селекционной опытной станции. На основе рекомендаций, звучащих на Дне поля, формируется план, чтобы по максимуму использовать собственный потенциал. В этом главный отличительный признак стратегии нашего развития.

На владыкинских делянках испытывают семена таких брендов, как Syngenta, Limagrain, Maisadour, Bayer, других всемирно известных фирм. Ради эксперимента здесь высевают четыре вида озимой пшеницы и девять разных по срокам созревания сортов и гибридов подсолнечника. Какие-либо растения из этой линейки обязательно «выстреливают» в зависимости от погоды и прочих факторов, характерных для того или иного периода времени. Проводимый анализ по урожайности, масличности семян, ряду других важнейших параметров помогает выбирать для ввода в севооборот самые перспективные в местной природной зоне наименования растениеводческой продукции, обещающие повышенную прибыль.

В ООО «Родина» есть немаловажный резерв – поголовье крупного рогатого скота и птицы. Директор надеется выиграть грант, средства которого позволят воссоздать на предприятии животноводческий сектор. Естественные условия содержания стада «рогатки» мясных и молочных пород здесь идеальные: Владыкино всегда славилось пастбищными угодьями.

Начальник службы безопасности предприятия Сергей Луканин: «К нам приезжают целыми группами, чтобы набрать святой воды из этого лесного колодца»

Святая вода в лесопарке

- В сельском хозяйстве далеко не все зависит от исполнителей и, увы, в смысле объема собранного урожая текущий год выдался не из удачных, - отметил Шаронов. – Намолотить озимых максимум по 24 центнера с гектара – итог скромный для хозяйства, где земли выглядят привлекательными. Впрочем, бывало хуже. Моля в сильную засуху о дожде, устраивали в нашем селе крестный ход. Помогало? Пожалуй, да.

Обращаться в век высоких технологий к сакральным вещам – нормальное явление, - считает директор сельхозпредприятия во Владыкино. Силами хозяйства здесь восстановили храм во имя святителя и чудотворца Николая, выстроенный в 20-е годы XIX века, служивший как зерносклад на этапе воинствующего атеизма в стране. Это село стало настоящим островком православной веры. В старинное Владыкино приезжают целыми группами на Рождество, Крещение, Пасху, желая набрать святой воды из колодца, что расположен в приусадебном парке бывшего имения князя Волконского. Сохранение исторического и природного ландшафта – одна из задач, успешно решаемых при участии аграрного хозяйства. С таковой целью предприятием выкуплены 14 гектаров лесопарка, на которых когда-то велись незаконные вырубки. Произрастающие тут столетние дубы и реликтовые сосны теперь под надежной охраной.

Обряд омовения в купели, возведенной там, где раньше была заболоченная лесная низина, – еще один вошедший в обиход церемониал многих жителей и гостей села. Окунуться в студеную родниковую воду означает очищение от грехов. Совершив купание в обрамленной благородным деревом ванне под открытым небом, чувствуешь небывалый душевный подъем. Как знать, не воздействует ли на потомственных крестьян заключенная в этом источнике сила больше, чем добрая сотня научных советов, призванных укрепить аграрный сектор?