Семейная пара из Саратова задержана за убийство пенсионерки семь лет назад

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове задержаны двое супругов, подозреваемых в убийстве пенсионерки. Ее останки нашли за Елшанским кладбищем.

Криминальная история началась семь лет назад: 4 сентября 2014 года пожилая женщина ушла из своей квартиры на Астраханской и не вернулась. Следователи долго искали причастных к этому делу и в какой-то момент вышли на двух подозреваемых: 58-летнего мужчину и его 50-летьнюю супругу.

Выяснилось, что близких родственников у пенсионерки не было. В сентябре 2013 года она пустила супругов к себе пожить. После ее исчезновения, принадлежавший бабушке автомобиль «Лада Калина» был переоформлен на другого владельца. С ее счета в банке в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года сняли 611 955 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых и допросили. 58-летний подозреваемый признался, что труп пожилой женщины захоронен за новым Елшанским кладбищем. Он показал правоохранителям, где именно. Останки отправлены на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

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