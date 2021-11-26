Все чиновники Саратовского района перешли в мэрию Саратова

Вся администрация Саратовского района перешла в мэрию Саратова, кадровых изменений нет. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил вновь переизбранный глава Саратова Михаил Исаев.

- Это действующие сотрудники, которые работают в администрации и в муниципальных образованиях. Те, кто работал в селах, там и останутся. Сокращений пока не планируется, - сказал мэр.

На сегодняшнем заседании городской думы был учрежден департамент Саратовского района, где будут работать 163 человека. Новый орган власти займется исполнением принятых решений в недавно присоединенных к Саратову населенных пунктах.

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