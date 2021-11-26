Самовольный балкон с памятника архитектуры в центре Саратова уберут через суд

Фото выкладывали в сеть

Самовольный балкон на архитектурном памятнике в центре Саратова смогут убрать только через суд. Ситуацией занимался Центр управления регионом.

Напомним, 3 сентября мы писали о том, как житель города поделился в соцсети фото расположенного на Мичурина, 96 «Вдовьего дома». На снимке саратовец запечатлел процесс монтажа балкона, что нарушает законодательство в области защиты объектов культурного наследия. Через некоторое время на публикацию ответили сотрудники управления по охране памятников культуры. Чиновники пообещали разобраться в ситуации.

ЦУР получил в том же управлении следующий ответ:

- С собственником проведена разъяснительная работа, однако добровольно он не выполнил требование о демонтаже балкона. В настоящий момент готовится предписание о демонтаже конструкции с учетом проектной документации, а также протокол для направления во Фрунзенский районный суд. В дальнейшем судом будет принято решение в отношении данного административного дела.

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