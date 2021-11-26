Одинокие родители Саратовской области получают по 22,5 тысячи ежемесячно

Светлана Лукашева

Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла посвященная Дню матери (28 ноября) встреча с министром труда и соцзащиты Саратовской области Сергеем Егоровым и замуправляющего региональным отделением ПФР Светланой Лукашевой.

На мероприятии говорили о мерах поддержки, предусмотренных в области для детей с детьми. Егоров рассказал, что три соцвыплаты будут проиндексированы в 2022 году.

Лукашева обозначила меры, реализуемые ПФР:

- С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд России приступил к приему заявлений на совершенно новые ежемесячные пособия – беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно. На сегодняшний день жителям региона уже произведены выплаты новых пособий на общую сумму более 500 млн. рублей, - рассказала спикер.

Отметим, что беременным женщина полагается выплата в размере 2 275 рублей, а одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет – 22 500.

- Для многодетных мам по линии ПФР предусмотрено право на досрочную пенсию. В возрасте 50 лет на пенсию могут выйти многодетные мамы, воспитавшие до 8 лет 5 детей, в 56 лет – 4-х детей, мамы 3-х детей – в 57 лет.

При этом необходимые условия – это наличие страхового стажа 15 лет и требуемого количества пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21 коэффициент).

Помимо досрочного выхода на пенсию, многодетные мамы имеют льготы при исчислении стажа. В страховой стаж наряду с периодами работы включаются, в том числе, периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Также многодетные мамы имеют преимущества и при исчислении индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При определении права на пенсию и расчёта ее размера за период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК (за год ухода), за вторым – 3,6 ИПК, за третьим и четвертым – по 5,4 ИПК. Учитывая, что период ухода может составлять 1,5 года за каждым ребенком, то, например, при наличии 4-х детей многодетной маме может быть начислено 24,3 ИПК, - рассказала Лукашева.

Также индексация коснется материнского капитала. Светлана Лукашева рассказала подробнее:

- Предусмотрен ежегодный размер индексации материнского капитала в соответствии с инфляцией. Размер устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. На данный момент закон ещё не принят, как примут, узнаем размер маткапитала на следующий год.

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