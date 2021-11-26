Соцвыплаты семьям с детьми в Саратовской области будут проиндексированы в 2022 году

Сергей Егоров

Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла приуроченная ко Дню матери (28 ноября) встреча с министром труда и социальной защиты региона Сергеем Егоровым и замуправляющего отделением ПФР по Саратовской области Светланой Лукашевой. Спикеры рассказали о мерах поддержки для семей с детьми.

В Саратовской области живут более 312 тысяч семей, в которых воспитывают более 451 тысячи детей. Более 24 тысяч семей - многодетные. Егоров отметил, что поддержка семей и создание условия для всестороннего развития детей – одна из важнейших задач регионального правительства.

- Сегодня по линии министерства труда и социальной защиты комплекс мер финансовой поддержки семей с детьми включает в себя, в том числе, 20 видов денежных выплат, предусмотренных федеральным и областным законодательством.

Это ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трёх лет. В этом году эта выплата назначена почти на 2,5 тысячи детей, родившихся в 2021 году. Размер выплаты составляет 10 056 рублей.

Многодетные семьи области имеют право на получение средств регионального материнского капитала. Напомню, он предоставляется семьям с тремя и более детьми. В 2021 г. размер регионального маткапитала составляет 111,7 тыс. рублей, с 1 декабря 2021 года с учетом индексации его размер составит 115,7 тыс. рублей, - рассказал Егоров.

Сейчас предусмотрено три направления использования регионального материнского капитала:

-улучшение жилищных условий,

-получение образования детьми,

-приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

- Не остаются без внимания государства и молодые семьи области. Выплату при рождении первого ребенка сегодня получают Более 22 тысяч семей. В 2021 году размер выплаты составляет 10 191 руб.

Еще одна значимая мера поддержки семей с детьми – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. С этого года она назначается адресно в зависимости от ряда условий. Ее размер составляет от 5 095 руб. до 10 191 руб. Всего выплату получает почти 41 тысяча семей, из них почти 31 тысяча семей в максимальном размере – 10 191 руб, - обозначил министр.

Помимо материальной поддержки семьи региона, ведомство проводит работу по укреплению института семьи и сохранению семейных ценностей. Так, ежегодно в День семьи, любви и верности заслуженные семьи получают медали «За любовь и верность». С 2009 года наградой отмечена 641 семейная пара области, в том числе 66 супружеских пар – в 2021 году. С 2008 года существует доска почёта «Лучшие семьи Саратовской губернии». Также ежегодно в преддверии Дня матери семьям вручается Почетный знак Губернатора области «За достойное воспитание детей», в этом году его получили 19 жителей области.

Отвечая на вопросы, Егоров отметил, что в 2022 году соцвыплаты будут проиндексированы:

- С 1 января 2022 года планируется проиндексировать три выплаты для семей с детьми. Это ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте до трёх лет и ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трёх до семи лет. Индексация будет равна примерно 8,6%.

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