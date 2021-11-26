Саратовцам планируют сообщать о наличии вакцин в поликлиниках

Жителям Саратовской области планируют сообщать о наличии вакцин в конкретных поликлиниках, об этом рассказал Олег Костин на сегодняшнем брифинге по коронавирусу.

Глава ведомства отметил, что многие горожане не знают, нуда привезли и сколько какой вакцины, поэтому в одних медицинских организациях стоят очереди, а в других вакцина остается невостребованной. Эту ситуацию постараются исправить.

Сейчас в Саратовскую область поступили есть почти 12 тысяч доз «Спутник Лайта», следующая партия ожидается на следующей недели. Также в регион поступили 76 тысяч доз «Спутника V», 4950 «КовиВака» и 25580 «ЭпиВакКороны».

Напомним, в Саратовской области действуют 99 вакцинальных пунктов в 65 медицинских организациях, а также 32 мобильных пункта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.