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Общество26 ноября 2021 10:27

Около Сквера борцов революции отключили воду

В Октябрьском районе Саратова ведутся работы
Наталия Калинина
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Сегодня, 26 ноября, В Октябрьском районе Саратова отключили воду, возле Сквера борцов революции ведутся работы.

Авария произошла на коммуникациях по адресу 1-й Телевизионный проезд, 3. На время работ отключена вода у абонентов по адресам ул.2-я Садовая,6; Симбирская,12; 1-й Телевизионный пр,3; Серова,1.

Восстановить подачу воды обещают к 20:00, об этом сообщает ООО «КВС».

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