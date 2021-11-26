Фото: ГУ МЧС

Вчера, 25 ноября, неизвестный поджег заброшенный дом в Ершове. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло в 16:20 на улице Новоершовской. Загорелся нежилой дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем неизвестного лица. От огня никто не пострадал.

На тушение выезжали два пожарных расчета.

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