Житель Энгельса разбил машину об столб и выжил

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 26 ноября, в Энгельсе мужчина разбил машину об столб и выжил, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 8:10 около дома 9б по улице Полтавская. 47-летний мужчина 1974 на автомобиле Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в столб. Машина сильно разбита.

После ДТП он обратился за медицинской помощью.

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