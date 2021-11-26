Житель Энгельса разбил машину об столб и выжил

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 26 ноября, в Энгельсе мужчина разбил машину об столб и выжил, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 8:10 около дома 9б по улице Полтавская. 47-летний мужчина 1974 на автомобиле Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в столб. Машина сильно разбита.
После ДТП он обратился за медицинской помощью.
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