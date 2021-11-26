Министр Олег Костин: Не летайте в Африку

Олег Костин

Глава регионального минздрава Олег Костин посоветовал саратовцам не летать в Африку. Об этом он сообщил в ходе очередного брифинга по коронавирусу.

Отвечая на вопрос журналистов, глава ведомства вынужден был дать совет по поводу континента, где пару дней назад обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Ему присвоено название B.1.1.529. Зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Специалисты полагают, что он может обойти коллективный иммунитет.

Сегодня ВОЗ созвала экстренное совещание по этому поводу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.