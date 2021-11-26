Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика26 ноября 2021 9:05

Глава регионального правительства Бусаргин пожелал успехов Исаеву на посту мэра Саратова

Исаев пообещал защищать интересы жителей города
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Депутаты Саратовской городской думы оказали Михаилу Исаеву заслуженное доверие, единогласно избрав его снова главой города. Об этом заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что город участвует в многочисленных государственных программах, на его территории реализуются значимые проекты благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина, а Исаев и его администрация благодаря этому проделали «большую работу по улучшению городского пространства».

- Знаю Михаила Исаева как ответственного руководителя, грамотного менеджера, человека, искренне любящего свою малую родину. В администрации города под его руководством сформирована сплоченная команда, которая добросовестно относится к решению поставленных задач, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале и пожелал Исаеву успехов и плодотворной работы.

Исаев дал присягу и пообещал защищать права и интересы жителей города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.