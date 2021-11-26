Глава регионального правительства Бусаргин пожелал успехов Исаеву на посту мэра Саратова

Депутаты Саратовской городской думы оказали Михаилу Исаеву заслуженное доверие, единогласно избрав его снова главой города. Об этом заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что город участвует в многочисленных государственных программах, на его территории реализуются значимые проекты благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина, а Исаев и его администрация благодаря этому проделали «большую работу по улучшению городского пространства».

- Знаю Михаила Исаева как ответственного руководителя, грамотного менеджера, человека, искренне любящего свою малую родину. В администрации города под его руководством сформирована сплоченная команда, которая добросовестно относится к решению поставленных задач, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале и пожелал Исаеву успехов и плодотворной работы.

Исаев дал присягу и пообещал защищать права и интересы жителей города.

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