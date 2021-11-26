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Здоровье26 ноября 2021 8:51

На карантин в Саратовской области закрыты семь школ и три детских сада

Учреждения а также 99 отдельных классов закрыли из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ
Наталия Калинина
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На 26 ноября в Саратовской области закрыты семь школ и три детских сада из-за коронавируса и ОРВИ, об этом сообщает минздрав.

Из-за угрозы коронавируса закрыт детский сад № 20 в Вольском районе, школа в селе Новые Выселки Калининского района, а также восемь групп в семи детских садах, 66 классов в 50 школах и три группы в двух профорганизациях Балашовского района.

На карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты два детских сада Александрово-Гайского района, шесть школ, пять групп в трех детских садах и 33 класса в 19 школах.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 888 студентов 37 групп.

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