В Саратовской области скончались от коронавируса 24 человека за сутки. Сегодня, 26 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в регионе.

За прошедшие сутки кончались тринадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 36 до 91 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 521 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 117 867 жителей Саратовской области.

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