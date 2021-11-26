Главой Саратова снова избран Михаил Исаев

Михаил Исаев

Сегодня, 26 ноября, главой Саратова переизбран Михаил Исаев. Такое решение было принято на шестом заседании Саратовской городской думы. На нем присутствовали 32 депутата.

Михаил Исаев станет главой города на следующие пять лет.

Новый мэр был избран единогласно. За других кандидатов Алексея Мартова и Владимира Бьятенко голосов не было.

Губернатор Валерий Радаев на избрание Исаева главой города Саратова отметил, что у муниципалитета большие планы по развитию, они подкреплены ресурсами. Саратовцы ожидают значимых результатов. Все это накладывает особую ответственность на главу города и его команду.

- Михаил Александрович досконально знает проблематику городского хозяйства, нацелен на эффективную работу в интересах горожан. Хочу пожелать ему удачи, энергии, успешной реализации всех начинаний на благо Саратова и его жителей, - заявил Радаев.

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