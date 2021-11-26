Трем сиротам из Волжского района прокуратура помогла получить квартиры

Трем девушкам сиротам из Волжского района Саратова прокуратура помогла получить квартиры, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сироты стояли в списке на получение жилья, но никак не могли его дождаться. Прокуратура подала заявления к министерству строительства и ЖКХ иск в суд. Требования надзорного органа удовлетворили. Благодаря вмешательству прокуратуры, девушки получили жилье.

Стоит отметить, что обеспечение сирот Саратовской области жильем идет при активной поддержке Вячеслава Володина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.