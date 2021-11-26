Религиозные экстремисты из Саратова отделались условным сроком

В Саратове задержали четырех религиозных экстремистов, УФСБ региона рассказали о проделанной работе.

Задержаны четверо участников саратовской ячейки запрещенного в Российской Федерации и признанного экстремистским религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Они вербовали местных мусульман и вовлекали их в экстремистскую деятельность. Новых сторонников направляли в Индию, Бангладеш и Пакистан.

На задержанных возбуждены уголовные дела, у них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, заграничные паспорта. Злоумышленники получили от двух до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и ограничением свободы на шесть месяцев.

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