В Саратове наступит скромное потепление – будет дождь и снег

Морозов в Саратове пока нет

На выходных погода в Саратовской области будет неустойчивой, об этом сегодня 26 ноября, рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

В субботу будет такой же тихий день, как сегодня: без осадков, легкая облачность. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 – 10м/с. Днем температура колеблется от нуля до +3 градусов, ночью столбик термометра опустится: от 0 до -5, а в восточных районах до -8 градусов.

В воскресенье в область придет умеренный дождь, который накроет большинство районов, а также мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем будет от -1 до +4 градусов, а ночью на пару градусов ниже. К 1 декабря это скромное потепление закончится и наступит похолодание.

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