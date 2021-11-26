В центре Саратова отключили холодную воду на неизвестный срок

Сегодня, 26 ноября, в центре Саратова отключили холодную воду, об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке потребителя ведутся работы на собственных коммуникациях по адресу Сакко и Ванцетти, 21. До завершения ремонта прекращена подача холодной воды для жителей этой улицы на нечетной стороне от Горького до Радищева.

Авария также произошла на линии водопровода в Ленинском районе, по адресу Селекционный проезд, 5. До 16:00 прекращена подача воды по адресам: Тулайкова,10,11,12, Селекционный проезд, 5.

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