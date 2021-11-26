Яндекс создал панорамные карты еще семи городов Саратовской области

Панорамы Балаково на Яндекс.Картах

Яндекс обновил панорамы Саратова и Энгельса. И впервые панорамы получили ещё несколько городов Саратовской области: Балаково, Вольск, Хвалынск, Маркс, Красноармейск, Балашов, Шиханы.

Панорамы Хвалынска на Яндекс.Картах

Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — сделал около 280 тысяч фотографий, из которых получилось более 70 тысяч панорам — они уже доступны в Яндекс.Картах. Новые панорамы охватывают более 1700 километров дорог.

Панорамы Балашова на Яндекс.Картах

Пользователи смогут найти на панорамах как свои дома, так и общественные здания и достопримечательности, например аэропорт «Гагарин» и Волжскую набережную в Саратове. В новых городах можно увидеть вокзал в Балашове, Троицкую церковь в Балакове, лютеранский храм в Марксе, прогуляться по пешеходной Революционной улице в Вольске, подойти к картинной галерее имени К. С. Петрова-Водкина в Хвалынске.

Обозначения воздушных шаров на картах - места панорамной сьемки с квадрокоптеров, можно увидеть эту территорию с высоты птичьего полета.

Панорамы Вольска и Шихан на Яндекс.Картах

Всего в Яндекс.Картах опубликовано более 4,5 миллиона панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своём ресурсе с помощью API Яндекс.Карт.

Аэропорт "Гагарин"

Пешеходная улица Революционная в Вольске

Яндекс.Карты — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 миллионов человек. Панорамы в Яндекс.Картах позволят заранее узнать, как выглядит нужная местность, и сориентироваться на ней не выходя из дома.

https://yandex.ru/maps Яндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

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