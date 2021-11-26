В Саратовской области коронавирусом заразился еще 621 человек за сутки

Сегодня, 26 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразился 621 еще один житель. Всего COVID-19 заразились 117 867 человек. Выздоровели с начала эпидемии 101 400 человек, за сутки — 439. На стационарном лечении остаются 3 076 человек, амбулаторном — 9 213.

В Саратове зарегистрировано 333 новых случая, в Энгельсском районе — 71,в Балаковском прибавилось 32 пациента, в Балашовском — 25, в Вольском зарегистрировано 12 новых случаев, в Петровском — 11, в Марксовском, Новоузенском, Саратовском появилось еще по девять случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 25;

- 7-14 лет – 31;

- 15-19 лет – 25;

- 20-29 лет – 38;

- 30-39 лет – 114;

- 40-49 лет – 101;

- 50-59 лет – 111;

- старше 60 – 176.

С пневмонией поступили 106 человек, с признаками ОРВИ — 511, с бессимптомным течением есть четверо зараженных.

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